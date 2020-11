Championnat national de Football : Une treizième journée pendant trois jours

Ce week-end, le championnat national reprendra ses droits. Et cette treizième journée pourrait accoucher un nouveau leader. Le Real Hope Academy, leader, avec 21 points (+9) terminera cette 13e journée lundi en recevant le Violette AC au parc Saint-Victor tandis que son dauphin, le Cavaly de Léogâne avec 21 points (+5) débutera la journée ce samedi en se se déplaçant pour affronter l'Union sportive rivartibonitiane (USR) au parc Levelt.

En dehors de ces deux matches, les autres matches se joueront ce dimanche et quatre équipes pourraient détrôner le Real Hope Academy et le Cavaly de Léogâne SC si ces deux équipes perdent leurs matches respectifs. L'Association sportive capoise ASC, (20 points) ira au Land des Gabions pour défier la Juventus des Cayes. Le Racing CH (20 points) affrontera le Racing FC des Gonaïves au Centre sportif de Dadadou. L'Arcahaie FC (20 points) qui avait fait match nul jeudi avec le Violette AC (1-1) recevra le Don Bosco FC au Parc Saint-Yves et le Triomphe AC (20 points) aura l'Association sportive mirebalaisienne (ASM) comme client au parc Mercinus Deslouches.

Les autres rencontres

Au parc Notre Dame, le Ouanaminthe FC accueillera le Baltimore SC. Au parc Levelt, le Tempête FC accueillera les Cosmopolites FC et au parc Saint-Victor, le Football inter club association (Fica) accueillera l'America FC des Cayes.

