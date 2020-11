Dr Yves Jean-Bart sanctionné à vie, fera appel

Le 18 novembre, la chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA a jugé le président de la Fédération haïtienne de football (FHF) et ancien membre de la commission FiFA, Yves Jean-Bart, accusé d'abus sexuels sur mineurs du centre de formation de la FHF.

Dans sa décision, la chambre de décision a déclaré que le président Jean-Bart avait violé l'art. 23 (Protection de l'intégrité physique et mentale) et art. 25 (Abus de pouvoir) du Code d'éthique de la FIFA.



Ainsi, l'instance judiciaire de la Commission indépendante d'éthique l'a sanctionné à vie pour toute activité liée au football (administrative, sportive et autres) au niveau national et international.

Outre cette sanction, l'ancien homme fort du football haïtien doit payer une amende de 1 000 000 CHF ou 1 096 997 $ US.

Contacté par téléphone, un membre proche de l'ancien président de la FHF a indiqué que le Dr Yves Jean-Bart va faire appel au Tribunal des Sports d'Abitral (TAS).

A noter que d'autres officiels de la FHF, dont Wilner Etienne, directeur technique national (DTN) et deux autres membres, pourraient encourir la même sanction.