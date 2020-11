Haïti-Natation : Nouveau record pour le jeune nageur Davidson Vincent

Bénéficiant d'une bourse «sport et étude» en Floride, le nageur haïtien de 18 ans David Vincent, qui détenait le record national de 58,5 sur 100 m fly, a amélioré son temps et établi un nouveau record national en faisant les 100m fly en 55,34 lors de sa participation à l'US OPEN qui a eu lieu en Floride le 14 novembre dernier. Cette excellente performance lui vaut la quatrième place sur plus de cinquante pays

Contacté par téléphone, Séphar Jean Louis, responsable des relations publiques de la Fédération haïtienne des sports aquatiques (FHSA) et qui est également l'ancien entraîneur de Davidson à la Coupe du monde en juillet 2019, a déclaré que l'étoile montante de natation haïtienne a tous les caractéristiques nécessaires pour devenir un champion international de natation. Le responsable des relations publiques de la FHSA a rapporté que la Fédération mondiale de natation avait invité Davidson Vincent à participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 à cause de sa belle performance en Coupe du monde. Selon M. Jean-Louis, l'expérimentée Naomi Grand Pierre, qui était à la Coupe du monde (2019) et aux JO de Rio (2016) a également bénéficié de cette invitation.



Malgré ces deux billets acquis grâce à l'Universalité, la natation haïtienne a trois phases de qualification pour les JO de Tokyo à venir.

Du 16 au 19 décembre 2020, les nageurs se rendront en terre paraguayenne pour prendre leur billet pour Tokyo.

Le jeune Davidson Vincent souhaite participer à ces éliminatoires en disant qu'il veut se rendre à Tokyo en défendant sa place dans les piscines, selon ce qu'a rapporté le responsable des relations publiques.

En plus du Paraguay, les nageurs haïtiens auront deux autres tours de qualification qui auront lieu en mars et avril 2021. Selon Séphar Jean-Louis, sa fédération espère qualifier au moins six nageurs pour Tokyo.

Davidson Vincent, chance de médaille pour Haïti?

Le responsable des relations publiques de la FHSA a informé que le président de la FHSA, le Dr Evenel Mervilus, ainsi que la Fédération mondiale, ont fait tout leur possible pour préparer correctement Davidson à une chance de remporter une médaille. Mais M. Jean-Louis a reconnu qu'il serait très difficile pour le moment d'obtenir une médaille olympique parce qu'il faut beaucoup d'argent pour entraîner un athlète.

Il en a profité pour dénoncer la passivité de l'Etat haïtien qui ne se soucie pas de la réalité sportive haïtienne tout en espérant une politique publique dans le secteur sportif haïtien et en même temps. "Malheureusement, jusqu'à présent le ministre des Sports . n'a planifié aucune rencontre avec les sept fédérations devront participer aux éliminations des JO Tokyo 2021", regrette Dr Evenel Mervilus.