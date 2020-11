Haïti-Football: Deux Archelois dans l'équipe type pour les huitièmes de finale

Hier, mardi, la Concacaf a publié son XI type des huitièmes de finale de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la Concacaf disputée le 5 novembre écoulé. L'équipe Arcahaie FC, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant WaterHouse (1-3), compte deux joueurs dans l'équipe type. Il s'agit de l'arrière gauche Richekarde Calixte auteur du premier but et l'attaquant Jhonny Pierre Paul qui a marqué le dernier de la victoire contre le Waterhouse.

Contacté par téléphone, Wiljode Louis, responsable de communication de la formation archeloise, s'est réjoui de la présence de ses deux poulains dans le XI type des huitièmes de finale et a déclaré que le comité exécutif de la formation de la cité du drapeau et principalement le président Jean Léonard Tout- Puissant (Izolan) travaille jour et nuit pour mettre les joueurs en condition de faire flotter le bicolore national dans cette grande compétition de la région.

Le responsable de communication a informé que l'Arcahaie FC disputera les quarts de finale contre l'équipe canadienne Forge FC le 1er décembre 2020 en République dominicaine.

"Nous avons informé la Concacaf que nous accueillerons notre adversaire en terre voisine en raison de l'impraticabilité du stade Sylvio Cator", a-t-il déclaré, ajoutant que le comité exécutif aura besoin d'au moins 50 000 dollars pour effectuer le déplacement. Il en a profité pour lancer un appel à de potentiels sponsors.

"Nous n'avons pas un sou pour faire le déplacement. Nous allons avoir une réunion pour préparer le budget. Nous espérons que les sponsors nous accompagneront pour nous permettre de redorer l'image du pays sur la scène internationale ", a-t-il souhaité tout en informant que la Concacaf avait donné à la formation archeloise 40 000 $ US pour se rendre sur le sol jamaïcain. De leur côté, les dirigeants avaient dépensé 25 000 $ US additionnels pour cette rencontre."

A signaler que l'Arcahaie FC laissera le pays le 26 novembre prochain pour se rendre en République dominicaine afin de bien préparer son match contre le Forge FC