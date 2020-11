Haiti-Championnat national de Football: Le Real Hope Academy, leader provisoire

La première partie de la douzième journée du championnat national a prononcé son verdict. Sept des huit matchs ont été joués, dont l'un a été reporté en raison de l'impraticabilité du terrain après des pluies torrentielles. Le Real Hope Academy et le Cavaly SC prennent le contrôle provisoire du classement avec 21 points chacun en attendant ce lundi soir le résultat du match entre l'ASC, relégué en 3e position avec 20 points (+5), et l'Arcahaie FC .

Ce dimanche 8 novembre, le Real Hope Academy a battu le Ouanaminthe FC (3-1) au parc Saint-Victor tandis qu'au parc Gérard Christophe, le Cavaly SC a remporté (2-1) avec difficulté son duel contre le Fica qui avait ouvert le score (0- 1). Après ces deux victoires, les Capois et les Léogânais comptabilisent 21 points chacun. Mais le Real Hope Academy a une meilleure différence de buts de +9 contre +5. Ainsi, les Capois prennent le contrôle provisoire du classement en attendant le résultat de ce lundi de leur sœur ennemie, l'ASC qui joue demain après-midi contre l'Arcahaie FC. Une victoire du vieux Coq capois lui permettra de reprendre ses fonctions de leader.

Les autres matches du dimanche

Au Centre sportif Dadadou, les Cosmopolites ont remporté leur deuxième match de la saison en battant l'USR (3-2). Au parc Levelt, le Baltimore SC a eu raison du Racing CH (1-0). Au parc Sainte-Thérèse, le Don Bosco FC et le Triomphe FC se sont séparés (1-1). Sur le terrain du MSC Plus, le Violette AC et la Juventus FC n'ont pas pu faire mieux (0-0). Le même résultat a été obtenu au Parc Saint-Louis entre l'ASM et le Racing FC.

A noter que des pluies duliviennes ont rendu le Land des Gabions impraticable et le match devant opposer l'America FC à l'Arcahaie FC est reporté au 11 novembre 2020.

A rappeler que pour cette première partie de cette 12e journée, 15 buts ont été marqués pour 4 victoires et 3 nuls.