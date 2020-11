Championnat national de Football : l'ASC sera-t-elle toujours le leader à l'isdue de la douzième journée?

L'Association Capoise Sportive (ASC), leader du championnat national avec 20 points, clôturera la douzième journée ce lundi 9 novembre, au Parc Saint-Victor, en recevant l'Arcahaie FC, qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la Concacaf en battant le WarterHouse (1-3) ce jeudi 5 novembre en terre jamaïcaine.

Les Capois, surnommés le vieux Coq, doivent impérativement battre les Archelois s'ils veulent conserver leur position de leader car ils sont suivis par trois poursuivants dont le Triomphe FC, le Real Hope Academy et le Cavaly SC. Ces trois candidats au poste de leader sont respectivement à 1 point ou 2 points derrière le leader.

Il faut noter que le vieux Coq connaîtra le résultat de ses poursuivants qui seront en lice à partir de ce dimanche 8 novembre.

Le Triomphe FC de Liancourt, dauphin avec 19 points, se rendra au parc Sainte-Thérèse pour affronter le Don Bosco FC de Pétion-Ville. Le Real Hope Academy (3e) avec ses 18 points aura le Ouanaminthe FC comme visiteur et le Cavaly SC (4e, 18 points), recevra au parcvGérard Christophe le Fica, un client difficile à manœuvrer. Si l'un des trois protagonistes gagne et perd en même temps l'ASC, les amoureux du ballon rond du championnat national auront un nouveau leader à l'issue de cette douzième journée.

En dehors de ces quatre duels, sur le terrain du MSC Plus, le Violette AC affrontera la Juventus FC des Cayes. Au centre sportif de Dadadou, les Cosmopolites rencontreront l'Union sportive rivartibonitienne (USR). Au Parc Saint-Louis, le Racing FC rendra visite à l'Association sportive de Mirebalais (ASM). Au Lands des Gabions, l'America FC affrontera le Tempête FC et au psrc le Levelt, les Saint-Marquois pourront assister au duel entre le Baltimore SC et le club du Racing haïtien.

Gérald Bordes