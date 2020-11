Football-Concacaf : L'Arcahaie FC qualifiée avec brio face au WaterHouse de la Jamaïque (1-3)

La formation archeloise est en train d'écrire une belle page d'histoire. La jeune équipe haïtienne, créée en février 2016 et championne nationale 2019 (série inaugurale) a flotté haut le bicolore national ce 5 novembre 2020 sur le sol jamaïcain en éliminant le WaterHouse, une équipe jamaïcaine, habituée de la Ligue des champions de la Concacaf en huitièmes de finale.

Les protégés de l'entraîneur Gabriel Michel dit Ti Gana n'ont pas tremblé contre l'équipe jamaïcaine. Dès la 12e minute du match, Richekarde Calixte a permis aux Archelois de mener au score (0-1). Neuf minutes plus tard, Wendy Louis Jean doubla la mise (0-2). Et la première période s'est terminée sur ce score de (0-2) en faveur de l'Arcahaie FC.

De retour des vestiaires, Jhonny Pierre Paul, à la 62e minute, a scellé le pari pour la formation de la Cité du Drapeau (0-3). Et à la 81e minute du match, Kenroy Howell a sauvé l'honneur des Jamaïcains en réduisant le score. Et le match s'est terminé sur ce score de (1-3) en faveur de l'Arcahaie FC et iles Archelois se sont qualifiés pour les quarts de finale de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la Concacaf. Le match a eu lieu au stadium de la Jamaïque.

Dans un tweet, le président de la formation archéloise, Clénord Tout-Puissant dit Izolan a salué la performance de ses poulains et mentionné que cet exploit avait été réalisé sans l'aide d'aucun sponsor. Le rappeur haïtien en a profité pour faire appel aux secteurs privé et étatique pour leur demander de soutenir son équipe.

Contacté par téléphone, Wiljode Louis, responsable de la communication de l'Arcahaie FC, a déclaré que l'Arcahaie jouera les quarts de finale le 3 décembre contre l'équipe canadienne Forge FC. Selon M. Louis, l'équipe archelois attend la confirmation de la Concacaf pour savoir si le match se jouera en aller et retour.

A rappeler que la Concacaf, en raison de la pandémie, a changé son format de compétition en jouant tous les matchs en une seule confrontation et à huis clos.