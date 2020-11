Haïti-Championnat national de Football: l'ASC est toujours le leader, le Triomphe FC est son dauphin

Le Triomphe FC de Liancourt a créé la surprise de cette 11e journée en prenant la 2e place du classement en battant mercredi 4 novembre le Real Hope Academy dans son antre Mercinus Deslouches grâce à un but d'Alphonse Jephte François. Grâce à ce succès, les Liancourtois ontvhérité la deuxième place du classement avec 19 points tandis que les Capois ont reculé à la troisième place avec 18 points.

De plus, mercredi, au Centre sportif de Dadadou, le Racing Club Haïtien a fait tomber l'ASC grâce à un doublé de son attaquant favori Jean Wisner Dérival tandis que Huguens Michel ouvrait le score pour les Capois. Malgré cette défaite, le vieux Coq capois garde son fauteuil de leader avec 20 points. Au parc Miguel Saint Jean, le Racing FC des Gonaïves a humilié les Cosmopolites FC (3-0). Au parc Levelt, l'Union sportive rivartibonitienne (USR) et l'America FC ne pouvaient pas faire mieux qu'un (0-0).

Jeudi, le même résultat a été obtenu sur deux terrains. Au Land des Gabions, la Juventus des Cayes et l'Association sportive mirebalaisienne (ASM), au parc Notre Dame, le Ouanaminthe FC et le Don Bosco FC ont fait (0-0). Au parc Levelt, le Tempête FC a eu raison du Cavaly SC (2-0) et le Baltimore SC a battu en déplacement au parc Saint-Victor le Football inter club association (Fica) sur le score étriqué de 1-0. Le match entre l'Arcahaie FC et le Violette AC a été reporté sine die car l'équipe archeloise était sur le sol jamaïcain pour disputer sa qualification pour les quarts de finale de la phase préliminaire de la Concacaf. Billet qualificatif obtenu en battant WaterHouse (1-2) ce jeudi 5 novembre au Jamaica Stadium.



A noter que la 12e journée débutera ce dimanche 8 novembre et prendra fin le lundi 9 novembre 2020.