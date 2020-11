Championnat national de Football: Une onzième journée sur deux jours

La onzième journée du championnat national sera divisée en deux jours. Quatre matches seront disputés ce mercredi et il devrait y avoir cinq matches jeudi. Mais le match entre l'Arcahaie FC contre le Violette AC est reporté à une date ultérieure, l'équipe archeloise étant actuellement sur le sol jamaïcain pour jouer sa huitième de finale de la phase préliminaire de la Ligue des champions Concacaf ce 5 novembre contre Water House FC de la Jamaïque. Ainsi, il y aura quatre matches au championnat national ce jeudi.

A l'ouverture de cette 11e journée, au parc Miguel Saint Jean, le Racing FC, sans Eliphène Cadet qui a quitté l'équipe, affrontera les Cosmopolites FC. Au parc Deslouches, le Triomphe FC de Liancourt accueillera le Real Hope Academy. Une victoire des Liancourtois leur permettra de faire partie des équipes de tête. Alors qu'une victoire pour les Capois leur permettra de prendre le contrôle du classement si le leader, l'ASC perd son match à l'extérieur contre le Racing CH au Centre sportif de Dadadou. Au parc Levelt, l'USR accueillera l'América des Cayes.

Jeudi, la Juventus FC jouera face à l'Association sportive de la Mirebalaise (ASM). Au parc Notre Dame, le Ouanaminthe FC affrontera le Don Bosco FC tandis qu'au parc Saint Victor, les djo Kannèl assisteront au duel entre le Fica et le Baltimore SC. Et au parc Levelt, le Cavaly de Léogâne défiera le Tempête FC dans l'espoir de remporter les trois points. Si Léogânais gagnent et perdent en même temps l'ASC et le Real, le Cheval rouge de Léogâne prendra la tête du classement.