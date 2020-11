Championnat national de Football: La Juventus, vainqueur du derby, l'ASC reste leader

Dix-neuf buts ont été inscrits pour six victoires, deux nuls et un match non disputé en cette dixième journée au cours de laquelle l'Association sportive capoise (ASC) prend le contrôle du classement avec vingt points. Alors que le derby cayen a été remporté par la Juventus des Cayes au détriment de l'América des Cayes (1-2). La rencontre a eu lieu au Land des Gabions qui était bondé de fans.

Les buts de la Juventus ont été marqués par Steeve Mackenley Germain et Widlin Bruno. Celui d'América par Jean Garry Rubin. Le clou de cette rencontre a été les affiches agitées par les supporters des deux équipes pour défendre le fair-play et l'unité entre les deux clubs.

Au parc de Saint-Victor, l'ASC, grâce à Kency Jean, a conservé le fauteuil de leader, battant le Tempête FC (1-0).

Au parc Sainte Thérèse, le duel entre le Don Bosco FC et le Fica n'a pas donné naissance à un vainqueur. Les deux formations se sont séparées (1-1). Le même résultat a été obtenu au parc Saint-Louis entre l'ASM et l'USR. Au parc Gérard Christophe, le Cavaly SC a écrasé le Racing FC (3-0). Le Triomphe de Liancourt, au parc Levelt, a battu Baltimore SC (1-0) dans le petit derby artibonitien.

Samedi au parc Saint-Victor, le Real Hope Academy a battu l'Arcahaie FC avec un doublé d'Amgelot Exilus. Ces deux buts ont permis à Exilus de prendre le contrôle du classement des buteurs avec 8 buts.

Rappelons qu'Arcahaie quittera le pays ce lundi pour la Jamaïque pour affronter la formation Water House le 5 novembre en huitièmes de finale de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la Concacaf.

Sur le terrain du MSC Plus, le Violette AC a battu le Ouanaminte FC (3-1). A noter que le match entre les Cosmopolites FC et le Racing CH a été reporté sine die.