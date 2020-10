Omnisport: Le docteur Hans Larsen réélu président du COH

Ce vendredi 30 octobre 2020, les 35 fédérations, dont 24 olympiques et 11 non olympiques, ont élu un nouveau comité exécutif pour quatre ans, 2020-2024. Le président sortant du Comité olympique haïtien (COH), le Dr Hans Larsen, était le seul candidat à sa succession. Et il a obtenu 45 voix sur 61, 8 votes blancs et 1 abstention.

Le point culminant de ces élections a été la défaite du secrétaire général sortant Alain Jean Pierre, qui occupait ce poste depuis 2004 mais a été élu secrétaire général adjoint en 2000. L'ingénieur Jean-Pierre, surnommé l'enfant prodigue du COH, a été battu par 33 voix contre 22 par Patrick Blanchet, ancien président de la Fédération haïtienne de tennis qui avait passé 8 ans à la présidence de la FHT.

Autre fait à signaler, le retour de Fritz-Gérald Fong au sein du comité exécutif. Il a quitté le comité en 2014 à la suite du scandale de corruption qui a renversé le président Jean Edouard Baker. Par ailleurs, le départ de l'ingenieur et présidente de la Fédération haïtienne de handball (FHH) Carline Choute, qui occupait le poste de présidente COHVpar intérim en 2013. Par la suite, Mme Choute a occupé le poste de vice-présidente jusqu'à ces dernières élections.

Il ne faut pas oublier que le Dr Hans Larsen était membre de la Commission médicale du COH en 1989. En 1991, il a assumé la présidence de cette commission. En 2006, il a été coopté, en 2012, il s'est présenté au poste de premier vice-président, en 2014, il a été élu président du COH pour deux ans. En 2016, il a obtenu son premier mandat de quatre ans.

Le président Larsen, pour son deuxième mandat de quatre ans, promet de travailler pour permettre à toutes les fédérations d'avoir les moyens financiers de développer leurs disciplines respectives et d'encadrer tous les athlètes.

A noter que sur les 35 fédérations, 24 sont olympiques et leurs votes comptent pour 2, tandis que les 11 autres sont des non-olympiques et ont 1 voix.



Le nouveau comité

1-Hans Larsen, président

2-Rachel P. Vorbe, 1ère vice-présidente

3-Fritz Gérald Fong, 2e vice-président

4- Patrick Blanchet, secrétaire général

5-Maxime Auguste, secrétaire général adjoint

6-Robenson Croimain, trésorier

7-Jean-Claude Dorsainvil, trésorier adjoint

8-Philippe Belot, conseiller

9-Max Lelio-Joseph, conseiller

10-Stéphanie, conseiller

11-Elizabeth Coicou, conseillère