Haïti-Championnat National de Football : Le derby cayen à l'honneur

Lors de cette 10e journée, la ville des Cayes sera au centre de l'attention. Ce dimanche, au Land des Gabions, l'América des Cayes, 9e avec 12 points, affrontera son frère rival, la Juventus des Cayes, 15e avec 8 points. Ces deux formations ont chacune un match en retard. L'América a disputé 8 matchs pour 4 victoires et 4 défaites, tandis que la Juventus dans ses 8 matchs compte 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites.

En plus de ce derby, l'attraction sera également au Parc Sainte Thérèse où les amateurs de ballons pourront assister au duel entre le Don Bosco de Pétion-Ville et le Fica. Le point culminant de cette rencontre, sera les retrouvailles de deux entraîneurs qui étaient au poste au sein du Don Bosco. Kenel Thomas, entraîneur du Fica, était le directeur technique du club pétion-villois tandis que Jean Chrysostome Natoux Junior était l'entraîneur-chef. Entre ces deux complices, qui remportera le duel ?

Au parc Saint-Victor, l'ASC, leader, rencontrera le Tempête FC. Au parc Levelt, le Baltimore SC accueillera le Triomphe de Liancourt, dans un petit derby artibonitien, au parc Gerard Christophe, le Cavaly affrontera le Racing FC des Gonaïves, au parc Saint-Louis, l'ASM et l'USR s'affronteront. Au Centre sportif de Dadadou, les Cosmopolites de Delmas doivent rencontrer le Racing CH. Les Delmasiens auraient menacé de ne pas jouer le match parce que leur terrain alternatif est le parc Levelt.

A noter que la 10e journée débutera ce samedi avec deux rencontres. Au parc de Saint-Victor, le Real Hope Academy jouera contre l'Arcahaie FC et sur le terrain du MSC Plus, le Violette AC affrontera le Ouanaminthe FC.