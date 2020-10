Football-Ligue des champions de la Concacaf: l'Arcahaie FC se qualifie après la suspension du Verdes FC

Le 20 octobre dernier, l'Arcahaie FC devrait affronter le Verdes FC du Belize en République dominicaine dans les matches qui comptent pour les seizièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Mais cette rencontre n'a pas eu lieu car huit membres de la délégation bélézienne avaient contracté le virus Covid-19.

Le mardi 27 octobre, la Concacaf a publié une note pour informer l'équipe archeloise qu'elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale des étapes préliminaires et qu'elle doit se rendre le 5 novembre 2020 sur le sol jamaïcain pour affronter le FC WaterHouse de la Jamaïque.

Contacté par téléphone, Wiljode Louis, responsable de la communication de l'Arcahaie FC, a déclaré que l'équipe d'Archeloise quitterait le pays le 2 novembre pour la Jamaïque. M. Louis a également signalé que l'équipe du Belize n'a pas abandonné mais a été disqualifiée par l'instance suprême de la compétition pour ne pas avoir suivi le protocole du championnat.

«Je nie tous ceux qui ont soutenu que la fornation bélézienne s'est retirée. Cette information est incorrecte. Avant de mettre les pieds sur le sol dominicain, l'équipe aurait dû faire le test Covi-19 avant de quitter Bélize et d'envoyer les résultats à la Concacaf. Malheureusement, ce protocole n'a pas été respecté, tandis que nous autres, nous les avons effectués et expédiés quatre jours avant notre départ pour la la République dominicaine. De plus, la Concacaf a également découvert que le Verdes FC comptait parmi ses joueurs d'autres joueurs qui évoluaient dans d'autres clubs. Et c'est pourquoi l'équipe a été sanctionnée et disqualifiée de la compétition », a rapporté Wiljode Louis, mentionnant que l'Arcahaie FC avait dépensé 55,000 $ pour son voyage en terre voisine.

Le responsable de la communication a également mentionné que les responsables de l'Arcahaie FC ont écrit à la Concacaf pour demander une aide financière pour le voyage eà la Jamaïque.

À noter que le match se jouera, en raison de Covid-19, à huis clos et que l'équipe gagnante se qualifiera pour le reste de la compétition.