Haiti-Championnat national de Football: L'ASC remporte le derby et prend le controle du classement à titre provisoire

La neuvième journée a rendu son verdict. Six matches ont été joués et trois autres ont été reportés. Neuf buts ont été marqués pour cinq victoires et un match nul. L'Association Sportive Capoise (ASC) a remporté le derby des Capois aux dépens du Football Inter Club Association (Fica), qui perdait en même temps son invincibilité dans le championnat national. Même situation pour le Violette AC, qui a perdu à Liancourt face au Triomphe.

Dans un parc Saint-Victor bondé, l'ASC a remporté le derby (1-0) face à La Colombe. Le but a été inscrit à la 46e minute de jeu par le fiquiste malheureux Louines Jean Pierre contre son camp (csc). Ainsi, cette victoire permet à l'ASC de prendre temporairement la tête du classement avec 17 points. En attendant le résultat de Don Bosco FC en déplacement au parc Levelt face au Tempête FC. Cette rencontre n'a pas eu lieu faute d'arbitres. A noter que le Don Bosco FC avait 14 points + 5. Pour la même raison, le match au Parc St Yves entre l'Arcahaie FC et le Ouanaminthe FC a été également reporté à une date ultérieure alors que le match entre la Juventus FC et le Baltimore SC n'a pas été joué en raison de l'impraticabilité du Land des Gabions après des pluies torrentielles.

Le VAC n'est plus invaincu

Le Triomphe de Liancourt grâce à un but de Kerlens Exantus a mis fin à l'invincibilité du Violette AC. Le Racing FC, quant à lui, a battu l'América FC (2-1). Le Real Hope Academy a obtenu le même résultat en déplacement face à l'USR. Au centre sportif Dadadou, le Racing CH et le Cavaly SC n'ont pu faire mieux qu'un (0-0). Alors que samedi, lors du match avancé au parc Levelt, les Cosmopolites FC ont battu l'ASM, lanterne rouge (1-0). Le buteur porte le nom de Livens Jacques.