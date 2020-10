Haiti-Championnat national de Football: Fica-ASC: Derby capois à l'honneur

Si tous les regards étaient tournés lors de la huitième journée vers la Cité de Nissage Saget pour le derby saint-marquois entre le Tempête FC et le Baltimore SC (0-0), pour cette neuvième journée, la Cité christophienne sera à l'honneur ce dimanche 25 octobre au parc Saint Victor, avec son derby entre le Football inter club association (Fica) et l'Association sportive capoise (ASC).

Ces deux équipes sont invaincues mais l'ASC, surnommée le vieux Coq, est mieux classée que son rivale (Fica) nommée La Colombe.

Au classement, le vieux Coq est troisième avec 14 points (+4) pour 3 victoires, 5 nuls et 0 défaite tandis que la Colombe est dixième avec 10 points pour 1 victoire, 7 nuls et 0 défaite. Laquelle de ces deux équipes subira son premier revers de la saison ? Les Djo kannèl auront la réponse dimanche soir.



Rappelons que le Fica a 7 trophées nationaux (1990, 1991, 97-98, 2001, clôture 2005 et 2006), alors que l'ASC en a 3 (96-97, clôture 2017 et ouverture 2018).

Déplacement difficile pour les autres équipes en tête du championnat

Dimanche également, le Don Bosco de Pétion-Ville, leader du classement avec 14 points (+5), effectuera un dangereux périple pour se mesurer au parc Levelt avec le Tempête de Saint-Marc. Au parc Mercinus Deslouches, le Violette AC, dauphin, avec 14 points (+4), affrontera le Triomphe FC. Tandis que le Cavaly SC, quatrième avec 14 points (+3), rencontrera le Racing Club Haïtien, 6e avec 13 points au Centre sportif de Dadadou.

A noter que l'enfant chéri du vieux Lion, Sonche Pierre, sera sur le banc en tant que nouvel entraîneur du RCH.

Autres matches prévus pour cette neuvième journée, au parc Louis Lamartinière, l'Union sportive rivartibonitienne (USR) accueillera le Real Hope Academy. Au Land des Gabions, la Juventus FC attendra avec impatience le Baltimore SC. Au parc Miguel Saint-Jean, l'America FC visitera le Racing football club de Gonaïves. L'Arcahaie FC, qui n'a pas disputé son match de qualification pour la Ligue des champions de la Concacaf contre le Verdes FC du Belize en raison de la contamination de 8 membres de la délégation bélizienne mardi dernier au Centre olympique dominicaine, accueillera le Ouanaminthe FC au Parc Saint-Yves.

Rappelons que la 9e journée débutera ce samedi 24 octobre avec le match opposant les Cosmopolites FC de Delmas à l'Assoction sportive mirebalaisienne (ASM). En raison de la fermeture du stade Sylvio Cator pour réparation, le match se jouera au parc Levelt.