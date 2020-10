Football / Enlèvement : Le monde du sport est mobilisé en faveur de Johnny Descollines, l'icône du football national

« On leur donne cet après-midi pour le libérer, sinon ce vendredi on va sur le macadam pour exiger qu'ils nous donnent notre coéquipier qui avait fait le jour du football national dans les années. Deco (le Maestro) a fait flotter haut le bicolore national. il ne méritait pas ce cadeau empoisonné en signe de remerciement », a déploré l'un des anciens coéquipiers de Jhonny Descollines au Violette AC et en équipe nationale.

Cet ancien coéquipier qui veut garder l'anonymat a expliqué comment Johnny Descollines, un attaquant doué d'une technique exceptionnelle, a été kidnappé.

"Maestro vit à Siloe (Delmas 33). Un de ses amis le ramenait chez lui, mais le véhicule est tombé en panne (pneu crevé) sur la route non loin de sa maison. Alors qu'ils essayaient de changer le pneu, c'est ainsi que les ravisseurs l'ont emmené", a rapporté le coéquipier de Jhonny Descollines, également surnommé l'artiste.

De son côté, le Dr Hans Larsen, président du Comité olympique haïtien n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer cet acte ignoble pour dire que la Charte olympique interdit les enlèvements tout en rappelant l'enlèvement de l'ancien joueur Roudy Bordeau qui avait été tué par ses ravisseurs dans les années 2000.

A noter que les ravisseurs de Descollines demandent une rançon de 500 000 $ US pour le libérer. Infohaiti a appris que Jean Rebel Dorcéna de la CNDDR effectue des démarches pour libérer Jhonny Descollines, l'icône du football haïtien qui a joué au sein du Violette AC, Rouladeau de La Gonâve, Victory SC, de l'Aigle Noir AC et de l'AD Isidro Metapán du Salvador. Au sein de l'équipe nationale, Jhonny Descollines, né le 8 mai 1974 à Port-au-Prince, a marqué 7 buts en 26 matches disputés. Lors des éliminatoires de la Gold Cup 2000, il a inscrit le but. qualificatif contre Cuba (1-0).