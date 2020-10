Haïti-Championnat national de Football: Le Don Bosco FC, nouveau leader

La chaise musicale du leader ne cesse de tourner. Le Don Bosco de Pétion-Ville est aux commandes grâce à sa meilleure différence de buts par rapport aux trois autres équipes dont le Violette AC, l'ASC et le Cavaly. Les quatre formations totalisent 14 points chacune, mais les Pétion-Villois bénéficient d'une meilleure différence de buts : +5 contre +4 pour le Violette AC, l'ASC et +3 pour le Cavaly de Léogâne dont son attaquant fétiche, le vieux briscard Amy André a marqué son 100e but dans le championnat national.

Cette huitième journée devrait débuter jeudi 15 octobre avec la rencontre entre l'America FC et l'Arcahaie FC mais ce duel n'a pas eu lieu car les Archelois sont en terre voisine depuis vendredi pour disputer mardi 20 octobre leur match de qualification comptant pour les 8es demi-finales de la Ligue des Champions de la Concacaf face au Verdes FC du Bélize.

Les hostilités ont débuté le samedi 17 du Octobre avec le duel entre l'Association Sportive Capoise (ASC) et le Racing FC, au parc Saint-Victor. Grâce à un but de Huguens Michel, les Capois ont remporté le match (1-0). Le dimanche 18, toujours au parc Saint-Victor, le Real Hope Academy a battu la Juventus des Cayes (2-0) grâce à un doublé d'Exilus Angelot. Au Parc Notre Dame, le Ouanaminthe FC a battu le Triomphe FC (2-1).

Amy André a quatre buts de Golman Pierre

Grâce aux buts de Grégory Joseph et d'Amy André, le Cavaly SC bat les Cosmopolites FC au pac Gérard Christophe (2-0). Le fait saillant de cette rencontre a été le 100ème but du championnat national pour le vétéran Amy André, 37 ans, capitaine du Cheval rouge léogânais. L'attaquant André a marqué ses 100 buts avec trois équipes dont le Don Bosco FC (5), le Valencia FC (20) et le Cavaly SC (75). Ainsi, l'attaquant léogânais est à quatre buts de l'attaquant capois Golman Pierre qui avait marqué 104 buts au cours de sa carrière dans le championnat national.

Pas de vainqueur ddans le derby saint-marquois

Pas de vainqueur dans le 91e derby saint-marquois au parc Levelt. Le Baltimore SC et le Tempête FC n'ont pas pu faire mieux qu'un (0-0). Lors de ce duel, il y a deux expulsions: un joueur dans chaque camp. Alors que le Violette AC et le Fica se sont séparés (1-1). La rencontre a lieu sur le terrain MSC Plus. Ces deux équipes restent invaincues au championnat. Au Parc Sainte-Thérèse, le Don Bosco FC a écrasé l'Union sportive rivartibonitienne (USR) avec un score large (4-2). Grâce à ce grand succès, le Don Bosco a pris les commandes du classement avec 14 points (+5) aux dépens du Violette AC, de l'ASC 14 points (+4) et du Cavaly de Léogàne 14 points (+3).



Sans son entraîneur-chef, le Racing CH gagne

Grâce à un but de Jean Wisner Dérival, le Racing Club Haïtien a battu l'Association sportive de Mirebalais (ASM) au parc Saint-Louis (0-1).

A noter que vendredi dernier, l'entraîneur du Racing Wilfrid Montillas a présenté sa démission et l'intérim a été assuré par le directeur technique Gérald Beauvais dit Toto.

Pour cette huitième journée, 17 buts ont été inscrits pour 6 victoires, 2 nuls et un match reporté à une date ultérieure.