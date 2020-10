L'Arcahaie FC et l'América FC en embuscade pour la chaise du leader alors que les Comospolites FC laissent la dernière place,

Avant la fin de la septième journée du championnat national, les Delmassiens de Cosmopolites FC occupaient la dernière place du classement avec 4 points mais ce lundi grâce au nul (1-1) obtenu face à l'Association sportive capoise (ASC) au stade Sylvio Cator, ils sont désormais 16e du classement avec 5 points tandis que les Capois héritent de la cinquième marche du podium avec 11 points.

Rappelons que le Violette AC et l'Arcahaie FC se partagent la première place avec 13 points chacun. Mais le doyen du football national profite d'une meilleure attaque à 9 buts contre 8 pour les Archelois.

L'America des Cayes et l'Arcahaie FC entameront la huitième journée

Le 20 octobre prochain, l'Arcahaie FC doit disputer son match de qualification de la Ligue des champions de la Concacaf contre le Verdes FC du Belize en terre voisine (République dominicaine) en raison de l'impraticabilité du stade Sylvio Cator pour accueillir les matches internationaux. Et aider les Archelois à bien préparer bien cette rencontre, la Commission d'organisation du championnat national a permis à la formation de la Cité du Drapeau de jouer ce jeudi 15 octobre du mois en cours, son match de la 8e journée contre l'America des Cayes au Land des Gabions.

L'équipe qui remportera ce duel occupera temporairement la tête du classement en attendant les huit autres matches de cette 8e journée qui se joueront samedi et dimanche prochains avec deux alléchantes rencontres en perspective. Le derby saint-marquois entre le Tempête FC et le Baltimore SC aussi le duel entre le Violette AC et le Fica, seule formation invaincue de ce championnat.

A rappeler les résultats de la 7e journée

Arcahaie-Triomphe (2-0) ; ASM-Cavaly (3-1) ; USR-Ouanaminthe FC (1-0) ; Fica-Real Hope (1-1) ; Racing FC-Baltimore SC (1-1) ; Racing CH-America (1-0) et Tempê FC-Violette AC (1-2).