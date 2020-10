Haïti-Football : Le Violette AC aux commandes

La septième journée se terminera ce lundi soir au stade Sylvio Cator avec la rencontre entre les Cosmopolites de Delmas et l'Association sportive capoise (ASC). Mais, les huit autres matches ont été disputés hier dimanche. L'América des Cayes a perdu la première place au profit du Violette AC qui a pris le contrôle grâce à une meilleure attaque par rapport à l'Arcahaïe FC. Les deux équipes ont 13 points. Mais le vieux Tigre a marqué 9 buts tandis que les Archelois en ont inscrits 8.

Pour les autres rencontres de cette journée, l'Association sportive mirebalaisienne a obtenu ses 3 premiers points tandis que le Racing Club Haïtien, l'Union sportive rivartibontienne (USR) ont renoué avec la victoire.

L'América des Cayes chute

Au stade Sylvio Cator, Richard Pierre, à la 27e minute, a permis au Racing club Haïtien de battre l'America des Cayes (1-0). Après ce revers, les Cayens ont perdu la première place. Au parc Levelt, le Violette AC a battu le Tempête FC (1-2). Madwindo Germain et Roberto Louima Baggio ont marqué pour le vieux Tigre et Dumy Fédé a sauvé l'honneur pour les Tempêtistes. Au Parc Saint Yves, l'Arcahaie FC, grâce aux buts de Marc Robenson Beldort et Clifford Thomas, a battu Triomphe de Liancourt (2-0). Le Violette AC et l'Arcahaie FC comptent 13 points chacun. Ces deux formations ont la même différence de buts soit +4 mais le vieux Tigre a une meilleure attaque : 9 buts contre 8 pour les Archelois.



Au parc Louis Lamartinière, l'Union sportive rivartibonitienne (USR) a battu l'équipe du Ouanaminthe FC par le minimum (1-0). Au Land des Gabions, le Don Bosco de Pétionville est allé faire (1-1) avec la Juventus des Cayes en délacement.

Deux derbies régionaux sans victoire

Au parc Miguel Saint-Jean de Gonaïves, le Racing FC de Gonaïves et le Baltinore de Saint-Marc n'ont pu faire mieux qu'un (1-1) dans le derby artibonitien. Au parc Saint-Victor, le Football. interclub Association (Fica) et le Real Hope Academy, dans le premier derby capois de la saison, ont obtenu le même résultat.

Première victoire des Mirebalaisiens

Au parc Saint-Louis, grâce à un doublé de Sandinho Saint Jean et un but de Jeff Brisé, l'Association sportive mirebalaisienne (ASM) a obtenu ses trois premiers points aux dépens de Cavaly de Léogâne. Le match s'est terminé sur le score de (3-1). Jean Evens a sauvé l'honneur pour les Léogânais.