Haïti-Football: L'America FC hérite de la chaise musicale de leader

La sixième journée a rendu son verdict. La Cavaly de Léogâne a cédé son fauteuil de leader à l'America des Cayes. Le Don Bosco de Pétion-Ville et Le Real Hope Academy ont chacun obtenu un score fleuve. Pour cette 6e journée, seize buts ont été marqués pour cinq victoires et quatre nuls.

Mercredi, l'Association sportive capoise (ASC) et l'Union sportive de la Rivartibonitienne (USR), n'ont pas pu faire mieux (1-1). Huguens Michel a marqué pour les Capois et Esaïe Fleurissaint est le buteur artibonitien. Au Parc Saint-Yves, l'Arcahaie FC et le Fica n'ont pu faire mieux qu'un (0-0).

Jeudi, au Land des Gabions, l'America des Cayes a hérité de la première place en battant les Cosmopolites SC (2-1). Au parc Levelt, Emerson Tibert, contre sa cage, a forcé au Cavaly de Léogâne de perdre la chaise de leader en s'inclinant (1-0) face au Baltimore SC. Le Ouanaminthe FC, au Parc Notre Dame, a fait (1-1) avec le Tempete FC. Roobens Philogene est le buteur ouanaminthais et Dummy Fédé a marqué pour les saint-marquois.

Au parc Mercius Deslouches, le Triomphe FC a battu la Juventus FC (2-0). Au stade Sylvio Cator, le Violette AC et le Racing FC des Gonaïves ont réalisé un match nul (0-0). Le Racing Club Haïtien (RCH) quant à lui, a été humilié au Parc Saint-Victor par le Real Hope Academy (3-0). Les buteurs capois portent le nom de Jhonson Jeudy (1) et Exilus Angelot (2). Au Parc Saint-Thérèse, le Don Bosco FC a réalisé le même score aux dépens de l'Association sportive mirebalaisienne (ASM) grâce aux buts de Dorlus Eluder, Schwitzer Saint-Hubert et le vétéran Carnès Jean-Charles.

À noter que tous les matches de la 7e journée se joueront ce dimanche.