Football: pas de vainqueur du derby national, le Cavaly AC, nouveau leader

Ce dimanche, dans un stade Sylvio Cator qui comptait au moins un millier de supporters, le Racing club haïtien (RCH) et le Violette AC (VAC), dans un match considéré comme le derby national, n'ont pu faire mieux qu'un match nul. (1-1). Jean Dany Maurice sur penalty a ouvert le score à la 13e minute pour le vieux Lion et Stevenson Guillaume à la 59e a permis au Vieux Tigre de sauver le match nul. Par conséquent, la bataille de la faune n'a pas accouché de gagnant.

En plus de cette rencontre, les fans de football ont assisté à sept autres matches.

Au parc Louis Lamartinière, l'Union Sports Rivartibonitienne (USR) a battu l'Arcahaie FC (2-1). Au Land des Gabions, le match entre la Juventus FC et le Ouanaminthe FC n'a pas parce que les deux équipes portainet les presque les même couleurs. Au Parc Miguel Saint-Jean, le Don Bosco FC a battu le Racing FC des Gonaïves (2-1). Danley Jean-Jacques et Peterson Louis ont marqué pour les Pétion-Villois et Marc Hélor Alcénat a sauvé l'honneur pour sa formation du Racing FC des Gonaïves. Au Parc Gérard Christophe, le Cavaly de Léogâne, grâce aux buts de Roody Joseph et Danley Jean Evens, s'est débarrassé de l'America des Cayes. Ce succès a permis au Cheval Rouge de Leogâne de prendre le contrôle du classement avec 11 points.

Au Parc Bayas, l'Association sportive mirebalaise (ASM) a baissé pavillon face à l'Association sportive capoise (1-3). Au parc Saint-Victor, le Football inter club association (Fica) a humilié le Triomphe de Liancourt sur le score sans appel (5-0). Les buteurs capois ont été Steve Mondestin, Stanley Point du Jour, Jonathan Jean-Baptiste et Wilnox Joseph qui a marqué deux fois. Au parc Levelt, grâce à un doublé de Peterson Joseph Junior, le Tempête FC a battu la Real Hope Academy du Cap (2-1). Duckens Grégoire a marqué le but capois

Samedi, au stade Sylvio Cator, les Cosmopolites de Delmas et le Baltimore de Saint-Marc se sont séparés (0-0).

Rappelons que lors de cette cinquième journée 22 buts ont été marqués pour 6 victoires, 2 nuls et 1 match non disputé.

Gérald Bordes