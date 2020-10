Football: RCH-VAC : la bataille de la jungle, match phare de cette cinquième journée

Tous les yeux seront rivés sur le stade Sylvio Cator où se déroulera le derby national ce dimanche 4 octobre à partir de 17h, entre le Racing Club Haïtien (RCH) dénommé vieux Lion et le Violette AC (VAC) appelé vieux Tigre. Ce duel est considéré comme la plus grande affiche du sport roi du pays.

Cette rencontre de cette cinquième journée aura une saveur particulière. Le vieux Lion et le vieux Tigre sont très proches dans le classement. Le Violette AC est troisième avec 8 points et le Racing CH est sixième avec 6 points. Qui sera le vainqueur de ce duel ? Et les fans feront-ils le déplacement pour venir soutenir leurs équipes respectives ? La réponse sera connue dans la soiréé du dimanche.

Selon les statistiques, les 24 dernières confrontations entre ces deux formations montrent que le vieux Lion a remporté 8 matches tandis que le vieux Tigre en a gagné 5. Et ils ont fait 11 matches nuls pour 22 buts inscrits par l'équipe jaune et bleue contre 18 inscrits par la formation bleu et blanc.

En dehors de cette bataille entre ces deux clubs de la capitale, les amoureux du ballon rond auront droit à d'autres rencontres. Au parc Louis Lamartinière, l'Union sportive rivartibonitienne (USR) accueillera l'Arcahaie FC, leader avec 9 points. Au Land des Gabions, la Juventus FC aura le Ouanaminthe FC sur sa route. Au Parc Miguel Saint-Jean, le Don Bosco FC cherchera son deuxième succès en venant défier le Racing FC des Gonaïves. Au Parc Gérard Christophe, le Cavaly de Léogâne accueillera l'America des Cayes, qui est le dauphin du classement avec 9 points.

Dans le parc Bayas, l'Association sportive mirebalaise (ASM) recevra l'Association sportive capoise (ASC). Au parc Saint-Victor, le Football inter club association (Fica) jouera contre le Triomphe de Liancourt et au parc Levelt, le Tempête FC affrontera le Real Hope Academy du Cap.

À rappeler que la cinquième journée débutera ce samedi au stade Sylvio Cator avec le match entre les Cosmopolites de Delmas et le Baltimore de Saint-Marc.