Haïti pourrait rejoindre les États-Unis et le Canada

Le tirage au sort de la Gold Cup 2021 a eu lieu ce lundi 28 septembre 2020. Les groupes ont été formés avec les sélections des mieux classées de la FIFA. Alors que les nations de la Concacaf qui sont mal classées devraient jouer un tour préliminaire, la sélection nationale haïtienne jouera la phase préliminaire du 2 au 6 juillet 2021.

Les Grenadiers affronteront Saint-Vincent-et-les Grenadines. En cas de victoire, ils rencontreront le vainqueur du match entre les Bermudes et la Barbade. S'ils parviennent à se débarrasser de ce rival, les Haïtiens se qualifieront pour la phase finale de la Gold Cup qui se jouera aux États-Unis du 10 juillet au 1er août 2021 et rejoindront le groupe B aux côtés des États-Unis, du Canada et de la Martinique.

À noter que pour cette nouvelle édition, le Qatar, qui accueillera la phase finale de la Coupe du monde en 2022, a été invité à participer à cette belle célébration de la Concacaf. Les Qataris joueront dans le groupe D avec le Honduras, le Panama et la Grenade.

Les autres groupes

Dans le groupe A, on retrouve le Mexique, le Salvador, Curaçao et le vainqueur de la phase préliminaire 9. Le groupe C est composé du Costa Rica, de la Jamaïque, du Suriname et le vainqueur de la phase préliminaire 8.

À rappeler que la Gold Cup ou Coupe d'Or 2021 sera la seizième édition et le Mexique est le vainqueur de la quizième édition en battant en finale les Êtats -Unis sur le score étriqué d'un but à zéro.