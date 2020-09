Haiti-Championnat Football D1: L'Arcahaie FC, nouveau leader

Cette quatrième journée a été très prolifique en buts. En neuf matches disputés, dix-huit buts ont été marqués pour cinq victoires et quatre nuls. L'Arcahaie FC et l'America des Cayes se partagent la première place, mais les Archelois bénéficient d'une meilleure attaque 5 buts marqués contre 4.

Samedi, au parc Saint-Victor,

le Reaĺ Hope du Cap et le Racing FC n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1). Exilus Angelot a marqué pour les Capois (50e) tandis que Sainvius Pierre (5e) a ouvert le score pour les Gonaïviens.

Dimanche, à huis clos, au Land des Gabions, l'America des Cayes s'est débarrassée de l'AS Mirebalais grâce à un but de Charles Hypollite. Au Parc Mercius Deslouches, le Triomphe de Liancourt a remporté le premier derby artibonitien aux dépens du Tempête FC (2-1). Kerlens Exantus et Nalien Anderson sont les buteurs liancourtois, tandis qu'Yves Adelin Dorimin a sauvé l'honneur pour les Saint-Marquois.

Deux matches sans but

Au Parc Notre Dame, le Ouanaminthe FC et le Fica se sont séparés dos à dos (0-0). Le même résultat a été obtenu entre l'ASC et le Cavaly SC au parc Saint-Victor.

L'Arcahaie FC humilie la Juventus des Cayes

Au Parc Saint-Yves, l'Arcahaie FC a brisé la défense de la Juventus des Cayes grâce aux exploits de Jolicoeur Kervens (10e), Charles Osé (32e) et Richardson Thomas (54e). Ce succès permet aux Archelois de prendre le contrôle du classement grâce à une meilleure attaque par rapport aux Cayens de l'America. Les deux équipes comptabilisent 9 points. Au stade Sylvio Cator, Violette AC a perdu son fauteuil de leader en faisant match nul 1-1 avec les Cosmopolites de Delmas. Modwindo Germain a marqué pour le vieux Tigre et Anderson Chéry pour les Delmassiens.

Pétion-Villois première victoire

Enfin, Don Bosco est revenu à la victoire en battant le Racing CH sur le score de (3-2). Elivens DeJean (24e), Hendy Charles (48e) et Saintilus Bolensky (54e) sont les buteurs pétion-villois tandis que Chadeley Guillaume (26e) et Jacquetil Alexandre (90 + 2) ont marqué pour le vieux Lion. Au parc Levelt, le Baltimore de Saint-Marc a remporté le second derby artibontien face à l'Union sportive rivartibonitienne (2-0). Sauvens Paul et Jean Renald Hilaire sont les buteurs baltimoriens.