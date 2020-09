Football : La Miss World America Cassandra Wallace vient promouvoir le football féminin chez les jeunes en Haïti

En vue de promouvoir le football des jeunes et permettre la découverte de nouveaux talents en Haïti, l'un des propriétaires de Tapin Mobile Solutions, Pédro Hériveaux, a décidé de doter le pays d'une ligue de football des jeunes appelée la Ligue nationale haïtienne de football des jeunes (LNFJH). L'objectif de cette ligue est de faire jouer le football des jeunes à travers le pays. Malgré la Covid-19, un championnat pilote a débuté au cours de la deuxième semaine de ce mois qui a réuni uniquement des équipes du département de l'Ouest avec 10 groupes de jeunes entre 12 et 18 ans.

"Nous avons plus de 1600 jeunes des deux sexesqui jouent au football . Parmi ces groupes, nous avons des filles de 18 ans et ces équipes de filles sont parrainées par des mannequins américains, canadiens et autres qui ont été élues Miss dans diverses compétitions internationales", a déclaré Pédro Hériveaux.

Et ce samedi 19 septembre, la Miss World America 2019 Cassandra Wallace a rendu visite aux joueuses du centre sportif de Dadadou. Lors de cette visite, Miss Wallace a distribué des ballons aux différentes équipes.

"Je suis heureuse de visiter Haïti. Je suis heureuse de venir promouvoir le football féminin de jeunes. Lorsque Pedro m'a parlé de ce projet, j'ai accepté de parrainer les équipes féminines pour leur donner l'opportunité de préparer leur avenir. Je vais continuer à les soutenir", a déclaré Cassandra Wallace, Miss World America, tout en demandant à toutes les jeunes filles du pays d'avoir un rêve et de travailler pour le réaliser.