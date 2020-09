Haïti-Football | Championnat national D1: L'América des Cayes seul en tête

La deuxième journée du championnat national a rendu son verdict. Dix buts ont été marqués pour sept victoires et deux nuls. Les Cayens de l'América sont les seuls leaders tandis que Violette AC ayant réalisé le meilleur score, le Triomphe de Liancourt, le Cavaly de Léogâne et le Ouanaminthe FC se partagent la deuxième place avec le même nombre de points.

La deuxième journée a débuté samedi avec deux matches. Au Parc Sainte-Thèrèse, l'América des Cayes a battu le Don Bosco FC par le minimum avec un but de son attaquant favori Stevenson Jeudy. Cette victoire a permis aux Cayens de prendre le contrôle du classement avec six points, tandis qu'au parc Saint-Victor, la Fica et les Cosmopolites de Delmas se sont séparés dos-à-dos (0-0).

Les sept autres rencontres se sont disputées dimanche. Au Parc Saint-Yves, l'Arcahaie FC a fait l'essentiel en battant le Racing FC des Gonaïves grâce à un but de Richardson Thomas et au Land des Gabions, Jean Marx Guerrier a permis à la Juventus des Cayes d'obtenir le même résultat aux dépens du Tempête FC.

Au parc Mercinus Deslouches, le Trionphe de Liancourt a remporté le derby artibonitien face à l'Union sportive de Rivartibonitienne (USR) grâce aux exploits d'Anderson Nalien et Michel Schwetzkov (2-0). Au parc Notre-Dame, le Racing CH n'a pas confirmé sa bonne performance de la première journée. Le vieux Lion a été battu par le Ouanaminthe FC (1-0). Le but ouanaminthais a été marqué par l'attaquant local Roobens Philogène.

Au parc Saint-Victor, le Real Hope Academy a baissé pavillon (0-1) face au Cavaly de Léogâne. Le buteur léogânais porte le nom d'Amy André et au parc Levelt, le Baltimore SC et l'Association Sportive Capoise (ASC) n'ont pu faire mieux qu'un (0-0). Au stade Sylvio Cator, le Violette AC a remporté la «bataille bleu et blanc» aux dépens de l'Association sportive du Mirebalais (ASM) avec un score de trois buts à un. Les trois buts du vieux Tigre ont été inscrits par Stevenson Guillaume, Christopher Tida et Michnaider Chéry, tandis que Sandinho Saint-Jean a sauvé l'honneur pour les Mirebalaisiens.

A l'issue de cette deuxième journée, quatre joueurs dont Sandinho Saint-Jean (ASM), Anderson Nalien (Triomphe de Liancourt), Michnaider Chéry (VAC), Stevenson Chéry (America des Cayes) se partagent la tête du classement des buteurs avec deux buts chacun.