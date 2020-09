Football : Les équipes de tête en déplacement

Le Racing Club Haïtien, l'América des Cayes et l'Union sportive rivartibonitienne (USR) auront une mission difficile pour cette deuxième journée du championnat national de D1. Ces trois équipes

seront en déplacement et devront confirmer leur bon résultat de la première journée.

Le coup d'envoi de la deuxième journée débutera ce samedi avec deux matches. Au stade Sylvio Cator, l'América des Cayes visitera le Don Bosco FC avec l'espoir d'engranger les trois points, tandis qu'au parc Saint-Victor, le Fica rencontrera les Cosmopolites de Delmas. Et les sept autres rencontres auront lieu ce dimanche.

Au Parc Saint-Yves, l'Arcahaie FC affrontera le Racing FC des Gonaïves et au Land des Gabions, la Juventus des Cayes attendra avec impatience le Tempête FC.

Le parc Mercinus Deslouches sera le théâtre du derby artibonitien entre le Trionphe de Liancourt et l'Union sportive rivartibonitienne, qui cherchera son deuxième succès consécutif. Au parc Notre-Dame, le Ouanaminthe FC aura un client difficile qui sera le vieux Lion (Racing CH) qui fera le voyage dans l’espoir d’obtenir une deuxième victoire consécutive.

Au parc Saint-Victor, le Real Hope Academy accueillera le Cavaly de Léogâne et au parc Levelt, le Baltimore SC sera en compétition avec l'Association Sportive Capoise (ASC). Au stade Sylvio Cator, le Violette AC et l'Association sportive du Mirebalais (ASM) termineront la deuxième journée dans un duel appelé «bataille bleu et blanc».