Football: Nouvel épisode du feuilleton sur les abus sexuels dans le football haïtien

Le mardi 8 septembre 2020, le réalisateur de ce feuilleton, Romain Molina et ses amis de The Guardian qui avaient dénoncé des cas d'abus sexuels dans le football haïtien et accusé Yves Jean-Bart (Dadou) d'être le cerveau de ces abus sexuels sur mineurs au Centre FIFA Goal du ranch de la Croix-des-Bouquets, ont publié un autre article dans lequel le président de la Commission nationale des arbitres (CONA) et le vice-président de la Fédération haïtienne de football (FHF) , Rosnick Grant, Gary Nicolas, également vice-président et secrétaire exécutif de la Fédération Fénélus Guerrier, sont accusés d'abus sexuels.

Selon le journal britannique, la FIFA enquête sur ses hauts responsables de la Fédération haïtienne de football pour des allégations d'abus sexuels tout en rapportant que plusieurs victimes présumées ont déjà témoigné devant la FIFA contre ses responsables.

Il faut rappeler que le président de la FHF, Dadou Jean-Bart, a de nouveau été suspendu en juillet dernier pour 90 jours après avoir purgé une première sanction pour ce dossier. Alors que le directeur technique national (DTN), Wilner Etienne, et l'un des directeurs du centre de but de la FIFA, Nela Joseph sont suspendus pendant 90 jours.