Haïti-Football / Eliminatoires Coupe du Monde 2022: Une nouvelle date pour le début des qualifications

La situation l'oblige. La Covid-19 connaît une nouvelle vague de rebond dans la zone de la Concacaf. En octobre prochain, Haïti et 29 autres nations devraient participer au premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui doit se dérouler au Qatar. Mais face au rebond de la pandémie dans la région, la plus haute organisation de football de la région (Concacaf) dans une note publiée sur son site internet a choisi une nouvelle date pour le début de la compétition. Selon la note, le premier tour débutera en mars 2021. La décision a été prise d'un commun accord entre la Concacaf et la FIFA.

A rappeler qu'Haïti fait partie du groupe E avec le Nicaragua, le Belize, Sainte-Lucie et Turk and Caicos.

Les autres groupes sont composés comme suit: Groupe A: Salvador, Antigua-et-Barbuda, Grenade, Montserrat et les Îles Vierges américaines. Groupe B: Canada, Suriname, Bermudes, Îles Caïmans, Aruba. Groupe C: Curaçao, Guatenala, Saint-Vincent-et-les Grenadines et les Îles Vierges britanniques. Groupe D: Panama, République dominicaine, Barbade, Dominique et Anguilla. Groupe F: Trinité-et-Tobago, St Kitt's and Navis, Guyane, Porto Rico et Barbade.

Si Haïti termine en tête de son groupe, elle se qualifiera pour le deuxième tour où elle affrontera le vainqueur du groupe B.