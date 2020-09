Football : le Racing CH co-leader avec l'America des Cayes

La premiere journée du championnat national a livré son verdict. Treize buts ont été inscrits pour trois victoires et six nuls.

Le coup d'envoi a été donné le samedi 5 septembre, au stade Sylvio Cator avec la rencontre opposant le Racing club haïtien à l'Arcahaie FC. Le vieux Lion pour son 500e match en championnat national a battu les Archelois sur le score de deux buts à zéro 2-0. Jean Dany Maurice 60e et Mackenson Rosier 80e ont permis à l'equipe jaune et bleue de prendre proivisoirement la tête du classement avec 3 points (+2).

Le dimanche 6 septembre, les Cayens de l'America FC ont également réussi leur entame de saison, en battant au parc Land des Gabions, les Saint-Marcois du Baltimore sur le même score (2-0) grâce à Steevenson Jeudy et Hyppolite Charles. Ce succès a permis aux Cayens de rejoindre le vieux Lion en tête du classement avec le même nombre de points et la même différence de buts.

Le promu, l'USR occupe la deuxième marche du podium

Grâce à sa victoire étriquée d'un but à zéro obtenue au parc Louis Lamartinière, aux dépens de la Juventus des Cayes, l'Union sportive rivartibonitienne (USR) prend la deuxieme place du classement avec 3 point (+1). Le buteur répond au nom de Frandler Emilcar.

Quatre matches nuls avec des buts

Au parc Bayas, l'AS Mirebalais a fait (1-1) avec le Real Hope FA. Sandinho Saint Jean a ouvert le score à la 31e pour les Mirebalaisiens tandis que Jackinto Jean (48e) a permis aux Capois du Real de sauver le nul. Au parc Miguel Saint Jean, le même résultat a été obtenu entre le Racing FC et le Triomphe FC. Bendy Charles (45e+2) a marqué pour les Gonaïviens et Anderson Nalien (80e) ont permis aux Liancourtois d'arracher le nul. Au parc Saint Victor, l'AS Capoise et le Violette AC n'ont pas pu faire mieux qu'un 1-1.

A rappeler que le feu Ernst Jean Joseph (Tinès) décédé le 14 août dernier et enterré le 2 septembre 2020 a évolué au sein de ces deux formations. Pour honorer sa mémoire, ces deux équipes et la Commission d'organisation du championnat lui a rendu hommage. Au stade Sylvio Cator, les Cosmopolites SC et le Don Bosco FC se sont séparés sur le score de 1-1. Au cours de ce match, le Delmasien de Cosmopolites Radoldo Dolor a été expulsé pour cumul de cartons. Il devient le premier joueur expulsé de cette nouvelle saison.

Deux nuls sans but

Au parc Gérard Christophe le Cavaly SC de Léogâne et le Ouanaminthe FC se sont quittés dos-à-dos (0-0). La bataille des étoiles entre le Tempête de Saint-Marc (5 titres) et le Football inter club association (Fica), 7 trophées, n'a pas accouché de vainqueur le match s'est soldé sur le score nul et vierge.

A noter que la prochaine journée se jouera les 12 et 13 septembre 2020.