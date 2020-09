Haiti-Football: La première journée dédiée à Ernst Jean Joseph

Le football national reprendra ses droits ce week-end. Pour honorer le départ d'Ernst Jean Joseph (Tinès) décédé le 14 août et enterré le 2 septembre, la Commission du Championnat National a décidé de rendre hommage à ce grand défenseur qui a fait les beaux jours de l'Association Sportive Capoise (ASC), de l'équipe du Violette AC (VAC) et de la sélection nationale.

Toutes les équipes porteront un brassard noir et une minute de recueillement sera observée à chaque rencontre. Le dimanche 6 septembre, des membres de la Commission nationale de football se rendront au parc Saint Victor pour assister au duel entre ASC et VAC, deux anciennes équipes du feu Tinès.

D'autre part, le coup d'envoi de la première journée aura lieu, au stade Sylvio Cator, ce samedi 5 septembre à 17h00, avec le match entre le Racing CH et l'Arcahaïe FC.

Les autres matches se joueront le dimanche 6 septembre. Au parc Gérard Christophe, Cavaly AS accueillera le Ouanaminthe FC. Au parc Bayas, l'Association sportive de Mirebalais (ASM) recevra le Real Hope Academy. Au parc des Gabions des Cayes, l'America FC affrontera le Baltimore SC. Au parc Louis Lamartinière, l'Union sportive rivartibonitienne (USR) affrontera la Juventus FC. Au parc Miguel Saint Jean, Racing FC et Triomphe AC se retrouveront dans un derby artibonitien. Au stade Sylvio Cator, Cosmopolites SC de Delmas accueillera le Don Bosco FC et au parc Levelt de Saint-Marc, Tempête FC et FICA termineront la première journée dans un duel appelé "la bataille des étoiles", ces deux formations sont les plus titrées du football national au niveau du championnat national. Le Fica compte sept titres tandis que le Tempête FC en a cinq.

Modifications du règlement

En raison de la Covid-19, cinq changements seront autorisés à chaque rencontre. Mais ces changements se feront en trois étapes. Le but à l'extérieur ne comptera pas pour deux. Le temps supplémentaire ne sera accordé qu'en finale. La conduite antisportive des entraîneurs sera pénalisée. S'ils reçoivent un carton rouge, ils auront une amende de 15 000 gourdes à payer et 10 000 gourdes pour les cartons jaunes.