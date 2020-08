ERNST JEAN-JOSEPH, ancienne gloire du foot haïtien aura droit à des funérailles nationales

Dans une note rendue publique et dont copie est parvenue à Infohaiti.net, la Primature informe le public en général, les sportifs et la presse sportive en particulier que, par résolution adoptée en Conseil des ministres, le président de la République, Jovenel MOÏSE, a décidé d'honorer la mémoire de l'ex-joueur international de football haïtien, Monsieur ERNST JEAN-JOSEPH, alias « Ti Nès » par des funérailles nationales qui seront organisées le mardi 1er septembre 2020.

Ernst Jean-Joseph, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football haïtien est décédé brusquement d’une crise cardiaque à son dominicile à l’âge de 72 ans le 14 août 2020.

“Ernst Jean-Joseph a fait l'honneur, la gloire et la joie des Haïtiens par sa grande qualité et son talent qu'il a mis au service de son pays” lit-on dans cette note.

« Ti Nès », ancien défenseur central de l’Association Sportive Capoise (ASC) en 1969 et du Violette (1969-1977), a joué les éliminatoires et la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, Allemagne 1974.

Champion de la CONCACAF avec la sélection en 1973, Vice-champion en 1971 et 1977, il fit partie du staff technique du Violette qui a remporté la Ligue des champions en 1984.

Ernst Jean-Joseph a également évolué, en 1978, aux États-Unis, dans un club de 2e division connu sous le nom de Sting de Chicago.

“Comme tout grand serviteur public, il avait su consentir les sacrifices qu’exige le service à la communauté. Le Gouvernement entend ainsi saluer la mémoire de ce grand Haïtien qu'il considère comme un exemple pour la génération d'aujourd'hui qui a tant besoin de modèle” souligne la Primature qui dit s'incliner devant la dépouille de ce vaillant et talentueux sportif, et saisit l'occasion pour présenter ses condoléances émues à la famille de Ernest Jean-Joseph et à la grande famille sportive haïtienne.