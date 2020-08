Football / Sanctions: Prolongation de la suspension provisoire de Dr Yves Jean-Bart et de deux autres membres sanctionnés

Le 25 mai écoulé, la commission d'éthique de la Ffa indépendante conformément à l'art. 85 du Code d'éthique de la FIFA avait provisoirement suspendu pour 90 jours le président de la Fédération haïtienne de Football Dr Yves (Dadou) Jean-Bart, soupçonné d'être impliqué dans un scandale d'actes d'abus sexuels contre des mineurs au Centre Fifa Goal du ranch de la Croix-des-Bouquets. Cette sanction a été prolongée de 90 jours supplémentaires à compter de l'expiration de la suspension initiale.

Pendant cette période, le président "Dadou" ne pourra reprendre aucune activité liée au football national et international.

Outre Dr Yves Jean-Bart, deux autres membres du football national, dont Nella Joseph, superviseuse des jeunes filles au centre technique national de la Croix-des-Bouquets et Wilner Etienne, directeur technique de la FHF, ont été sanctionnés pour 90 jours et interdit de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) au niveau national et international.

Selon Fifa.com, les décisions prises par le président de la chambre d'instruction et par le président de la chambre de jugement de la commission d'éthique ont été dûment notifiées à MM. Jean-Bart, Joseph et Etienne.