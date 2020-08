Eliminatoires-Coupe du monde Qatar 2022: Haïti connaît ses adversaires

Ce mercredi 19 août 2020, la Concacaf a procédé au tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar. L'équipe nationale senior, qui n'a pas d'entraîneur-chef, jouera dans le groupe E aux côtés du Nicaragua, du Belize, de Sainte-Lucie et de Turk and Caicos.

Le 8 octobre 2020, l'équipe nationale affrontera le Belize au stade Sylvio Cator. Le 11 octobre, il se rendra à Sainte-Lucie. Trois jours plus tard, les Grenadiers défieront les Turcs et Caios tandis que le 17 novembre le stade Sylvio Cator brûlera pour recevoir le Nicaragua qui avait privé l'équipe nationale de la Gold Cup 2017.



Si les Grenadiers terminent en tête de leur groupe, ils se qualifieront pour le deuxième tour où ils affronteront le vainqueur du groupe B composé du Canada, du Suriname, des Bermudes, des îles Caïmans et d'Aruba.

La composiion des autres groupes:

Groupe A: Salvador, Antigua-et-Barbuda, Grenade, Montserrat et les îles Vierges américaines.

Groupe B; Canada, Surinam, Bermudes, Iles Caïmans, Aruba

Groupe C: Curaçao, Guatenala, Saint-Vincent-et-les Grenadines et les îles Vierges britanniques. Groupe D: Panama, République dominicaine, Barbade, Dominique et Anguilla.

Groupe F : Trinité-et-Tobago, St Kitt's and Navis, Guyane, Porto Rico et Barbade.

A rappeler que le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour le deuxième tour qui se jouera en mars 2021. Les trois vainqueurs de ce deuxième tour rejoindront les cinq cylindrés dont le Costa Rica, le Mexique, la Jamaïque, les États-Unis et le Honduras pour jouer en juin de 2021 le dernier tour de qualification de la Coupe du monde 2022. Les trois meilleures équipes de cette dernière phase se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe du monde tandis que la 4e sera barragiste et devra disputer un match de soutien contre une autre équipe d'un continent.