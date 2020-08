Football / Décès: Ernst Jean Joseph nous a quittés

L'ancien capitaine de l'équipe nationale senior de 1974 et ancien joueur de l'ASC, du Violette AC et de Chicago Sting, Ernst Jean Joseph dit Tines est décédé dans la matinee de ce vendredi 14 août à son domicile. Le djo kannèl Tinès est le huitième décès de la génération 74 après Arsène Auguste (Pelao), Emmanuel Sanon, Fito Léandre, Guy François, Serge Racine, Claude Barthelmy et Roger Saint-Vil.

A rappeler que le longiligne défenseur haïtien a été le premier joueur du foot haïtien à avoir été testé positif au contrôle antidopage lors de la Coupe du monde 1974 en Allemagne. Ernst Jean Joseph est né au Cap-Hatien le 11 juin 1948. Et il est décédé à l'âge de 72 ans.