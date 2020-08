Haïti-Cyclisme: Compétition de préparation pour l'équipe nationale

Du 14 au 16 août 2020, la Fédération haïtienne de cyclisme (FHC) de concert avec l'Association cycliste amateur (ACAC) et le club de Mabouya organiseront la deuxième édition du «Tour du sud d'Haïti» à la mémoire de feu Marcel Mathieu . Cette course aura lieu à l'occasion de la fête patronale de la ville des Cayes dans deux catégories (féminine et masculine).

Selon les informations publiées par Kénelt Léveillé, président de la FHC, le «Tour Sud d'Haïti» débutera le 14 août à 7 heures du matin et les cyclistes parcourront 122 km des Cayes à Port-à-Piment. Les cyclistes feront l'aller-retour. Le deuxième jour, ils prendront la direction des Cayes à Matin pour une distance de 126 kms. Et le dernier jour, ils devront parcourir 108 kms des Cayes à Aquin et ils feront l'aller et le retour.

Par ailleurs, le numéro un haïtien du cyclisme a indiqué que la Fédération profitera de cette compétition pour évaluer l'équipe nationale qui doit se rendre à Martigny (Suisse) du 20 au 27 septembre 2020 au championnat du monde sur route.



"Depuis des mois, l'Union des cyclistes internationaux (UCI) n'a pas changé son calendrier. Mais la semaine dernière, l'UCI a envoyé une note à toutes les fédérations nationales pour confirmer la tenue du championnat du monde", a déclaré Kénelt Léveillé tout en espérant l'accompagnement de l'Etat haïtien.



«Depuis avril, nous avons écrit au Premier ministre Joseph Joute pour l'informer de notre participation à cette compétition mondiale. Le Premier ministre nous a promis l'aide de son gouvernement», a fait savoir Kénel Léveille, président du FHC.

Gérald Bordes