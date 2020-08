Haïti-Football: Un tournoi de pré-saison pour les équipes de D1

Malgré le Covid-19, le football national reprendra ses droits. Les équipes de première division sont de retour sur le terrain en vue de la nouvelle saison qui débutera le 5 septembre prochain. Pour permettre aux équipes de paufiner leur préparation, les responsables du tournoi Roi Henry Christophe organiseront la sixième édition de la Coupe Roi Henry Christophe du 15 au 30 août 2020, au Parc Saint-Victor à Cap-Haïtien.

Ce tournoi réunira six équipes : l'AS Capoise, le Fica, le Real Hope FA, le Cavaly AS, le Ouanaminthe FC, le Comedy FM (caravane sportive) et le Violette AC.

Suite à cette invitation, les organisateurs ont fait un tirage au sort et nous trouvons dans le groupe A: AS Capoise, Violette AC, Ouanaminthe FC tandis que le groupe B est composé: FICA, Real Hope FA, Cavaly AS

Comédie FM (caravane de sport).



A rappeler que le président de la commission nationale du championnat national, l'ingénieur Daniel Jean-Charles a indiqué que le champion de la série d'ouverture et de clôture recevra chacun 1.000.000 gourdes comme primes tandis que leurs dauphins auront droit à une enveloppe de 500.000 gourdes. Le président Jean-Charles a ajouté que toutes les équipes D1 recevront 10 000 $US pour couvrir les dépenses qu'elles devront faire pendant cette pandémie.