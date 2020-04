Tennis: le tournoi de Wimbledon annulé en raison du coronavirus

Associated Press (AP)

Le tournoi de Wimbledon a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, la première fois que le plus vieux tournoi du Grand Chelem est annulé depuis la Deuxième Guerre mondiale.Le All England Club en a fait l’annonce à la suite d’une réunion d’urgence, mercredi.Le tournoi devait se dérouler sur les courts gazonnés du club en banlieue de Londres du 29 juin au 12 juillet. La prochaine édition du tournoi aura lieu du 28 juin au 11 juillet 2021.

L’ATP et la WTA ont également repoussé mercredi le début de leurs activités. Les deux circuits devaient reprendre l’action le 7 juin, mais cette date a été repoussée au 13 juillet.

Wimbledon a été disputé pour la première fois en 1877 et est une classique annuelle depuis. Il n’a connu que deux interruptions, de 1915 à 1918 et de 1940 à 1945, pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales.

« Nous avons fortement considéré que le tournoi n’avait été annulé qu’en temps de guerres mondiales, a déclaré le président du All England Club, Ian Hewitt, par communiqué. Mais après étude exhaustive de tous les scénarios possibles, nous croyons qu’en les circonstances, d’annuler le tournoi est la meilleure décision à prendre. Nous allons maintenant nous concentrer sur la façon d’utiliser les ressources de Wimbledon pour aider ceux dans nos communautés et ailleurs. »

Le tournoi ajoute son nom à la grandissante liste d’événements sportifs annulés en 2020 en raison de la COVID-19, dont les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés de 12 mois.