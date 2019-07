PSG : travail aménagé pour Neymar

Avant de s’envoler mardi avec le club champion de France pour la tournée en Asie, la star brésilienne du PSG a continué à suivre, ce dimanche, un programme aménagé Alors que Thomas Tuchel avait annoncé, samedi, son retour à l'entraînement collectif, Neymar, toujours désireux de quitter le PSG, a continué à suivre, ce dimanche, un programme aménagé.

Le reste du groupe s'est, lui, principalement concentré sur la récupération au lendemain du match à Nuremberg. Tuchel a précisé la suite du programme pour Neymar : « Il sera dans l'avion pour la Chine et il jouera contre l'Inter (samedi). » Une manière pour le manageur de normaliser la situation, alors que le groupe a poursuivi sa préparation athlétique, hier. L'Allemand a pris la peine de préciser que « bien sûr », il souhaitait que l'attaquant reste au PSG : « Chaque entraîneur veut Neymar dans son équipe. C'est entre lui et le club. Je suis calme, parce que dans le foot on ne peut pas faire de planification trop longue. Mais entre moi et Neymar, ça se passe bien. Il s'entraîne et c'est mon joueur. »

Les Parisiens bénéficient d'une journée de repos ce lundi, avant de décoller demain pour Shenzhen. Cette ville où sera joué le Trophée des champions le 3 août (contre Rennes) leur servira de camp de base, avec des déplacements à Macao puis Suzhou