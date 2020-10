Insécurité à Port-au-Prince; personne n’est épargnée

Face à la recrudescence du phénomène de l’insécurité dans le pays, particulièrement dans la capitale haïtienne, personne n’est à l’abri. Du simple citoyen jusqu’aux autorités la peur gagne du terrain. Durant la matinée de ce jeudi 15 octobre 2020, l’Administrateur de l’administration générale des douanes a été attaqué à l’arme lourde non loin de ses bureaux.

En dépit du fait que le véhicule soit blindé, des projectiles ont pu atteindre un des passagers rapportent des témoins.

Selon des sources concordantes, une importante réunion a eu lieu hier soir entre le chef de la Police, Normil Rameau et le haut état-major de la PNH dans le but de se pencher sur le phénomène de l’insécurité et trouver les solutions appropriées pour combattre le banditisme qui ne cesse d’endeuiller les familles haïtiennes.