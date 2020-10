Haïti, Insécurité: week-end marqué par des cas de meurtres et d’enlèvements

Ce dernier week-end en Haïti a été l’un des plus sanglants et des plus angoissants pour de nombreuses familles. À Port-au-Prince plusieurs cas de meurtres ont été enregistrés dont un citoyen qui tentait d’échapper à un enlèvement. Voulant prendre la fuite, il a été tué à bord de son véhicule.

Au Cap-Haïtien Thomas Lorzier et Claudette Prévil, tout juste revenant des Etats-Unis ont été froidement abattus dans la nuit du 10 octobre, par des bandits armés circulant à bord d’une motoclycette. Le double meurtre a été commis à Vertières plus précisément dans la zone dénommée “Carrefour Nazareth”.

Dans le registre des cas d’enlèvements, pas moins de cinq cas ont été recensés à partir d’informations recueillies de proches de familles de victimes. Néanmoins le bilan serait plus lourd. Des menaces sont proférées par les kidnappeurs à l’endroit des familles des victimes si elles osaient avertir la police voir la presse.

Le mode opératoire des bandits est pratiquement resté le même ces derniers temps en utilisant des uniformes de la Police Nationale d’Haïti pour capturer leurs victimes potentielles.

Dans une adresse à la nation vendredi dernier le Président Jovenel Moïse, a une fois de plus exprimé son insatisfaction quant à la gestion qui est faite de l’insécurité, indexant sans le nommer le Chef de la Police Nationale, d’Haïti, Normil Rameau.