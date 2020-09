Les funérailles de Me Monferrier Dorval dans la plus stricte intimité.*

C’est ce matin que les funéraires du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-PrinceMe Monferrier Dorval assassiné le 28 Août dernier ont été chantées dans la plus stricte intimité selon les vœux de sa famille. Pour le moment peu d’informations sont disponibles sur les différentes personnalités qui ont assisté à ces obsèques déroulés au Parc du Souvenir sur la Route de Frères.

L’organisation des funérailles de Me Dorval avait suscité un début de polémique entre la famille du défunt et l’ordre des Avocats dans la mesure où la personnalité du Bâtonnier, même, était d’ordre public et que par conséquent, ses funérailles devaient être à la dimension de l’homme qu’il a été.