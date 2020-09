La famille Dorval décide d’organiser dans la plus stricte intimité les funérailles du Bâtonnier

Dans une note rendue publique ce 15 septembre 2020, la famille Dorval informe que les funérailles de Maître Dorval se tiendront en stricte intimité. Dans un premier temps il avait été convenu selon des sources bien informées du bâtonnat, que les funérailles de Me Dorval se tiendraient en l’Église Saint-Pierre de Pétion-Ville ce vendredi alors que la famille devait recevoir la veille à l’hôtel Kinam.

La Famille Dorval dans cette note dit présenter ses sincères remerciements à ceux et celles qui lui ont témoigné de l’affection et de la sympathie à l’occasion de l’assassinat de Me. Monferrier Dorval.

« Tout en restant ouverte aux intentions d’hommages à la mémoire de Monferrier Dorval, la famille Dorval, souhaite que sa décision sera comprise et respectée de tous » conclut cette note de la famille Dorval qui n’aura pas manqué de susciter de multiples interrogations.