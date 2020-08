Jacques Sampeur est de retour à la tête de l’Association Nationale des Médias Haïtiens

Il a été élu ce samedi 29 août à la tête de cette institution pour une durée de deux ans

Au conseil de direction de l’ANMH, Jacques Sampeur sera assisté de Liliane Pierre Paul, Max Chauvet, Richard Widmaer, Baudelaire Dubic, Herold Jean François, Tiamengole Clervil, Robert Boby Denis et Frantz Duval.

Fondé le 8 septembre 2001 dans un contexte politique compliqué l’ANMH s’était donnée pour but la préservation de la liberté d’expression et de la démocratie. La régularisation et la modernisation du paysage médiatique tout en prônant l'esprit de tolérance et solidarité au sein de la famille médiatique.