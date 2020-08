Funérailles ce matin à l'Eglise Saint-Pierre de Pétion-Ville de l'ex-Première Dame de la République Celima Dorcely Alexandre

L'inhumation de la dépouille mortelle a eu lieu ce samedi peu après les funérailles à Ganthier.

Rappelons que Mme Celima Dorcely Alexandre est décédée le 11 Août dernier à l’âge de 83 ans des suites d'un accident cérébro-vasculaire à l'Hôpital Bernard Mevs.

En cette douloureuse circonstance, nos condoléances et sympathies :

A son époux, l’ex-président de la république Me Boniface Alexandre ; A ses enfants : Dr Jean Bony Alexandre et son épouse ; Me Marjorie Alexandre Brunache, Dr Schiller Alexandre, Dr Berwick Alexandre ; Á son gendre : Me Michel Pierre Brunache. A ses petits-enfants : Jonathann, Oceane, Athos Alexandre, Michael Olivier, Alyssa, Ayden Brunache, Tracey Anne - Marie Alexandre, Benedit et Beenshell Alexandre. A ses frères : Etécier Dorcely, Jolimeau Dorcely et Robert Dorcely A ses beaux-frères et belles sœurs ; A ses neveux et nièces : Mireille Dorcely et son époux, Rita Dorcely et son époux, Carline Chrisme et son époux, Margareth Chrisme et son époux, Gary Chrisme et son épouse, Joseph, Inel, Metellus Mathurin, Remy Dorcely. Á ses cousins et cousines Aux familles : Dorcély, Alexandre, Brunache, Bruny, Toussaint, Mathurin, Chrisme, Jean, Giraud, Tiboni, Cameau, Pierre et à tous les autres parents amis et alliés affectés par ce deuil