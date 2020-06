LES ETATS-UNIS EN CRISE : L'EGLISE FACE A SES RESPONSABILITES MORALES

Une Conversation avec Dr Jean Abède Alexandre (Senior Pasteur de l'Eglise Baptiste du Tabernacle à Boston,MA), Pasteur Roland Rodene (Eglise Chrétienne Haïtienne de Brockton, MA), Dr Joseph L. Gaston (Institute of Ministry and Leadership Development, Floride), Rev. Carlot Célestin (Assistant-Pasteur de l'Eglise Baptiste du Tabernacle à Boston, MA), Dr Eno Mondésir (Pasteur de l'Eglise Baptiste Haïtienne de Cambridge, MA), Dr Kenslio Ojentis (Eben-Ezer Christian and Missionary Alliance Church, South Orange, NJ)