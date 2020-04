Boston (Massachusetts) : Augmentation des cas de violence domestique à l'heure du coronavirus

De Seattle (Washington) à New-York City .... partout aux Etats-Unis et dans le monde : le constat est le même. Les cas de violence domestique sont en nette augmentation alors que les mesures de confinement adoptées pour tenter de contenir la propagation du coronavirus forcent agresseurs et victimes à se cloîtrer de façon continue pendant de longues heures sous le même toît.

Boston a enregistré une augmentation de 22% "d'appels à l'aide" placés par des femmes en détresse alors qu'à Portland, en Oregon, les arrestations pour violence domestique ont augmenté de 27% entre le 12 et le 23 mars de cette année par rapport à la même période en 2019, selon la chaîne télévision américaine CNN.

Dans le cadre de notre série "Impact du Corononavirus sur notre mode vie", Dr Jean Abède Alexandre, psychologue et Senior-Pasteur de l'Eglise Baptiste du Tabertnacle de Boston analyse le comportement des agresseurs et apporte des conseils aux victimes de violence domestique.