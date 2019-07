Haïti : Michel Hector, jamais vaincu

P-au-P., 14 juil. 2019 [AlterPresse] --- Plus d’une centaine de personnes, issues notamment des milieux universitaires et de la société civile haïtienne, ont pris part, le samedi 13 juillet, à l’auditorium de la Faculté de médicine et de pharmacie de l’Université d’État d’Haïti (Ueh), à un hommage au célèbre historien et chercheur Michel Hector, décédé le 5 juillet 2019.

Animée par la sociologue et historienne Sabine Manigat, la cérémonie, qui a duré plus de trois heures, a été l’occasion de partager de nombreux témoignages décrivant et honorant une grande personnalité de l’intelligentsia haïtienne et un infatigable résistant, dans une ambiance sereine et empreinte d’émotion contenue.

