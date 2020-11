Cérémonie de prise de fonction du nouveau Directeur général a.i de la PNH, Léon Charles en présence notamment du Premier Ministre Joseph Jouthe

Faits bizarres pour cette cérémonie d’installation; et le directeur sortant de la PNH, Normil Rameau et son successeur Léon Charles n’ont pris la parole lors de cette passation de pouvoir. Le Premier Ministre Joseph Jouthe et porte-parole adjoint de la PNH Gary Desrosiers ont été les grands architectes de cette cérémonie.

Dans un premier temps le porte-parole adjoint de la PNH, a présenté le nouveau commandant a.i de la PNH avec 29 ans de carrière que ce soit au sein des Forces armées d’Haïti, de la Police ou comme diplomate. « Léon Charles, est un haut cadre de la fonction publique qui a longtemps travaillé pour le renforcement des infrastructures sécuritaires du pays » a rappelé Garry Desrosiers qui en a profité pour présenter les grandes les lignes d’intervention du nouveau numéro 1 de la PNH à savoir, la modernisation du registre de l’état civil (bases de données nationales), la création d’un centre de renseignement national, la formation d’un conseil national de sécurité, l’instauration d’un centre national de service civique et l’implémentation des recommandations du livre blanc de la sécurité nationale.

Pour le Premier Ministre Joseph Jouthe, « Ce changement de direction initié à la tête de la PNH, c’est pour promouvoir cet élan et envoyer une nouvelle image d’unité qui nous a tant fait défaut jusqu’ici. La peur doit finalement disparaître dans le pays , et pour cela le nouveau Directeur Général doit pourvoir incarner cet esprit de corps que réclame la population mais aussi et surtout ramener la sérénité dans les rangs de nos vaillants policiers et policières » a-t-il indiqué tout en rappelant que les autorités actuelles ne sauraient rester les bras croisés et livrer le pays aux bandits sans foi ni loi et aux psychopathes.

Le Premier Ministre Jouthe, tout en saluant le professionnalisme de Normil Rameau enjoint le DG a.i de la PNH à faire œuvre qui vaille pour une gouvernance sécuritaire menée avec méthode, organisation et compétence autour des crimes, trafics d’armes, kidnappings et sécurité routière.