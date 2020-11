Augmentation du nombre de cas de Covid-19 en Haïti; le Gouvernement préoccupé

Selon les dernières données statistiques du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) , les autorités haïtiennes estiment avoir observé une augmentation de nouveaux cas de covid19 y compris , une augmentation des cas de mortalité, dûe à cette maladie. Le Ministère de la Culture et de la Communication, une nouvelle fois, recommande à toutes les populations, sans exception, de respecter les mesures barrières, afin d’empêcher une remontée vertigineuse de cette maladie horrible dans notre pays.

Le Ministère rappelle à tout un chacun que la seule issue heureuse possible pour limiter le nombre de cas de Covid 19 dans le pays est le port de masque dans les lieux publics, le lavage régulier des mains, le respect des mesures barrières et la distanciation sociale.

En ce sens, le Ministère de la Culture et de la Communication dit inviter les leaders religieux, les responsables des établissements scolaires, les espaces universitaires, les écoles publiques ou privées, les lieux culturels ou artistiques, les responsables des entreprises de toute nature, et chacun en ce qui le concerne, d’adopter un comportement responsable en exigeant le respect scrupuleux des principes de protection, susceptibles de freiner la transmission de la pandémie.

Le Ministère de la Culture et de la Communication qui avait déjà lancé plusieurs alertes rouges par rapport à la covid19, maintient plus que jamais cette alerte rouge et met en garde nos institutions et nos Citoyennes et Citoyens contre toute forme de négligence en présence de la pandémie.

Selon le Ministère de la Santé Publique, 15 nouveaux cas de Covid-19 auraient été confirmés en Haïti les 8 et 9 novembre 2020 (dernière donnée partielle disponible) précédent (2 cas le 7 novembre) pour un total de 9,152 cas sur l’ensemble du territoire national depuis le premier cas (19 mars 2020)

Guérisons : : 7,683 personnes (+65 en 48h)

Taux de guérison : 83.95% (+)

Décès : (inchangé ou non mis à jour par le Ministère depuis le 26 octobre). Total national : 232 (42.10% femmes 57.90% hommes)

Taux de mortalité : 2.53% (-)

Cas actifs : (moins décès et guérisons) 1,237 cas (+50 en 48h), précédent (+2)